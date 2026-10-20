Frenan importación avícola de Brasil
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Ciudad de México.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) suspendió la importación de productos de origen avícola provenientes de Brasil, tras la confirmación de un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pollos de engorda.
La detección fue confirmada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA, por su nombre en portugués) en una granja ubicada en el municipio de Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina.
De acuerdo con el Senasica, la medida tiene como objetivo proteger la producción avícola nacional, debido a que México mantiene el estatus de país libre de la enfermedad de Newcastle.
Como parte de las acciones preventivas, la Dirección General de Salud Animal, adscrita al organismo, inactivó las Hojas de Requisitos Zoosanitarios de su plataforma, con lo que se impide el ingreso de diversos productos avícolas mientras las autoridades reciben información zoosanitaria sobre la atención del brote.
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La restricción abarca carne de ave, despojos, aves canoras y de ornato, así como material genético avícola, entre el que se encuentran el huevo fértil y los pollos de hasta tres días de edad.
El Senasica indicó que la suspensión se aplica tanto a las importaciones comerciales como a los productos de origen avícola que porten los turistas.
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