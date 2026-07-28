Impulsa la IA comercio exterior de nuestro país
En junio se reporta la mayor cantidad de ventas de acuerdo al Inegi
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas que pertenecen al ecosistema de la inteligencia artificial (IA) están vendiendo más que nunca en el extranjero.
México exportó mercancías por valor total de 72 mil 551 millones de dólares en junio y es la mayor cifra mensual desde que hay registro en el Inegi, a partir de 1980. Los envíos se dispararon 34.4% en comparación con el mismo mes del año pasado y se trata del avance más rápido desde mayo de 2021.
El crecimiento ha sido liderado por empresas dedicadas a la fabricación de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, productos de la minero metalurgia y maquinaria, así como mercancías para procesos industriales, expuso el director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García.
"Parte de este dinamismo responde al aumento en la demanda de insumos vinculados con la expansión de la infraestructura para la IA", dijo.
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"Esta tendencia puede mantenerse en los próximos trimestres, considerando que diversas compañías en Estados Unidos continúan anunciando ambiciosos planes de inversión en gasto de capital para ampliar sus capacidades tecnológicas y de centros de datos", comentó.
Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico, excluyendo las petroleras, que cruzaron hacia EU, rebasaron por primera vez los 60 mil millones de dólares en junio, 35.8% más que hace un año.
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