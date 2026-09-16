logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Industria tequilera, con mala racha

Se está vendiendo menos tequila no sólo en México, sino también en Estados Unidos y España

Por El Universal

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Industria tequilera, con mala racha
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El tequila, uno de los destilados más consumidos en las fiestas patrias, atraviesa un mal momento debido a que las nuevas generaciones prefieren bebidas de baja graduación o sin alcohol, dijeron empresarios a este diario.

      La industria del tequila está vendiendo menos no sólo en México sino también en Estados Unidos y España, de acuerdo con los registros del Inegi.

      La peor parte se la lleva José Cuervo, el mayor productor de tequila del mundo, cuyas acciones acabaron este 15 de septiembre en 14.31 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y arrastran una minusvalía de 30.5% en este 2026.

      Con este resultado, la empresa tequilera ha perdido 22 mil 500 millones de pesos en capitalización y se quedó con 51 mil 400 millones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La compañía, que tiene como director general a Juan Domingo Beckmann Legorreta, fue expulsada del principal indicador de la BMV en el primer rebalanceo del año que se llevó a cabo el 6 de marzo, y Volaris ocupó su lugar.

      A fines del mes pasado, El Universal reveló que Beckmann participó en el cónclave que realizaron Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el restaurante Magazzino de la colonia Condesa el 24 de agosto. Desde entonces a la fecha, las acciones de José Cuervo han bajado 2% en la BMV.

      La directora general de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Ana Cristina Villalpando, expuso que los destilados viven una etapa complicada a escala global.

      La industria está integrada por 2 mil 525 marcas y 229 empresas autorizadas para producir tequila.

      Villalpando calcula que las ventas de la bebida caerán 3% este año después de crecer 3.2% en 2025.

      El año pasado, los envíos de tequila se redujeron 1% hacia Estados Unidos, el principal destino de exportación de la bebida, por concentrar 332 millones de litros, de los 584 millones que se producen en México. También bajaron las ventas hacia España y Alemania.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Peso tiene su peor cierre en 5 semanas
        Peso tiene su peor cierre en 5 semanas

        Peso tiene su peor cierre en 5 semanas

        SLP

        El Universal

        La moneda mexicana pierde la ganancia que llevaba acumulada durante septiembre

        Mundial nutrió las arcas de la CDMX
        Mundial nutrió las arcas de la CDMX

        Mundial nutrió las arcas de la CDMX

        SLP

        El Universal

        SpaceX debuta en la Bolsa Mexicana
        SpaceX debuta en la Bolsa Mexicana

        SpaceX debuta en la Bolsa Mexicana

        SLP

        El Universal

        Crece costo de alimentos
        Crece costo de alimentos

        Crece costo de alimentos

        SLP

        El Universal

        La canasta básica registra aumento de 4.5% durante agosto