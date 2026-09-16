Industria tequilera, con mala racha

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Ciudad de México.- El tequila, uno de los destilados más consumidos en las fiestas patrias, atraviesa un mal momento debido a que las nuevas generaciones prefieren bebidas de baja graduación o sin alcohol, dijeron empresarios a este diario.

La industria del tequila está vendiendo menos no sólo en México sino también en Estados Unidos y España, de acuerdo con los registros del Inegi.

La peor parte se la lleva José Cuervo, el mayor productor de tequila del mundo, cuyas acciones acabaron este 15 de septiembre en 14.31 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y arrastran una minusvalía de 30.5% en este 2026.

Con este resultado, la empresa tequilera ha perdido 22 mil 500 millones de pesos en capitalización y se quedó con 51 mil 400 millones.

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La compañía, que tiene como director general a Juan Domingo Beckmann Legorreta, fue expulsada del principal indicador de la BMV en el primer rebalanceo del año que se llevó a cabo el 6 de marzo, y Volaris ocupó su lugar.

A fines del mes pasado, El Universal reveló que Beckmann participó en el cónclave que realizaron Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el restaurante Magazzino de la colonia Condesa el 24 de agosto. Desde entonces a la fecha, las acciones de José Cuervo han bajado 2% en la BMV.

La directora general de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Ana Cristina Villalpando, expuso que los destilados viven una etapa complicada a escala global.

La industria está integrada por 2 mil 525 marcas y 229 empresas autorizadas para producir tequila.

Villalpando calcula que las ventas de la bebida caerán 3% este año después de crecer 3.2% en 2025.

El año pasado, los envíos de tequila se redujeron 1% hacia Estados Unidos, el principal destino de exportación de la bebida, por concentrar 332 millones de litros, de los 584 millones que se producen en México. También bajaron las ventas hacia España y Alemania.