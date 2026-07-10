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Inflación baja a 3.37% en junio

Productos como el jitomate y el chile redujeron su precio

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Inflación baja a 3.37% en junio
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      Ciudad de México.- Contra todo pronóstico, la inflación en junio ligó tres meses en descenso favorecida por la fuerte caída de los agropecuarios, en especial del jitomate y el chile que habían elevado los precios al consumidor y mermado el poder adquisitivo de los mexicanos.

      Durante el mes pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se desaceleró a 3.37% desde 3.94% de mayo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Analistas destacaron que es la menor tasa desde diciembre de 2020 y el segundo mes por debajo de 4%, es decir, se encuentra dentro del rango de variabilidad del Banco de México (Banxico) para lograr la meta de 3%.

      El índice de alimentos subió 2.1% anual en junio, tasa inferior que la inflación general y su menor registro en 12 años, desde abril de 2014.

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      El alimento que más se abarató fue el huevo (-27%). Le siguió la uva, el chayote, la pera y el pollo, lo que dio un respiro para los mexicanos que menos tienen.

      Se notó un fuerte descenso en el jitomate, cuyo kilo pasó de 60 pesos a inicios de año a 17 pesos.

      El economista en jefe de Finamex, Víctor Gómez Ayala, señaló que la cifra de inflación sorprendió por el descenso del precio del jitomate.

      "Luce la continuación de un término de oferta; veníamos de un choque al alza en marzo y abril que incrementó los precios agropecuarios, entre ellos el jitomate y ahora vemos un proceso inverso", dijo. Explicó que ahora hay una normalización de la cosecha y de los precios.

      De acuerdo con la minuta del Banco de México, en junio ingresó al mercado la cosecha de jitomate de otras entidades, así como de otras regiones de Estados Unidos, lo que contribuye a la normalización de su precio.

      En el relato, que se publicó este jueves, algunos integrantes de la Junta de Gobierno mencionaron el caso particular del jitomate. Uno resaltó que, del incremento que registró la inflación general entre diciembre de 2025 y abril de 2026, 74 puntos base correspondieron a este alimento.

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