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Intervienen a banca digital en Paraguay

Por AP

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Intervienen a banca digital en Paraguay
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      ASUNCIÓN.- El Banco Central de Paraguay anunció el martes que intervino el Ueno Bank, una entidad bancaria digital con estrechos vínculos con el presidente Santiago Peña , debido al deterioro de solvencia, una decisión que ha sembrado dudas sobre el futuro de los ahorros de millones de clientes.

      El ente emisor indicó en un comunicado que dio inicio al procedimiento de resolución —un mecanismo legal que permite actuar cuando una entidad financiera atraviesa una situación grave que pone en riesgo su estabilidad o capacidad operativa— tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido.

      "La medida busca atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero", explicó.

      A diferencia de un proceso de quiebra judicial, la resolución permite a los organismos reguladores transferir los depósitos de un banco en crisis a entidades más estables antes de proceder a la liquidación de los activos restantes para cubrir sus obligaciones.

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      El Banco Central informó que la Superintendencia de Bancos dispondrá la designación de interventores para verificar la situación patrimonial del Ueno Bank. Explicó además que cada cliente del banco tiene garantizada una cobertura de hasta unos 38.000 dólares.

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