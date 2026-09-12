La AFAC tendrá recursos adicionales

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Ciudad de México.- Luego de las preocupaciones que generó en el sector de la aviación la propuesta de recorte al presupuesto para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en 2027, la AFAC informó que contará con recursos adicionales a los previstos en el Paquete Económico 2027, para fortalecer sus capacidades institucionales y atender las prioridades del sector aeronáutico nacional.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizará los recursos necesarios para que la AFAC desarrolle sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, así como las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad operacional en el país", aseguró el órgano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El Paquete Económico 2027 propone una reducción de 73% al presupuesto de la AFAC, lo que debilita a la institución responsable de garantizar la seguridad operacional, la supervisión técnica y el cumplimiento de los estándares internacionales del sector.

El jueves, la Cámara Nacional de Aerotransportes y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) expresaron la necesidad urgente de considerar el impacto que las medidas planteadas en el Paquete Económico 2027 tendrían sobre la industria aérea, en un momento complejo.

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