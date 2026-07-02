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Larry Rubin: combate al crimen definirá futuro del T-MEC

El presidente Trump prioriza la seguridad sobre el comercio, según declaraciones de Larry Rubin.

Por El Universal

Julio 02, 2026 08:08 p.m.
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Larry Rubin: combate al crimen definirá futuro del T-MEC
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- La inseguridad y el combate al crimen organizado son la prioridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por encima del comercio; si México trabaja en los temas de alta importancia, asegurará la permanencia del T-MEC, dijo el presidente de la American Society, Larry Rubin.

      Combate al crimen como prioridad para el T-MEC

      En conferencia de prensa, señaló que "el presidente Trump ha sido muy enfático en que la lucha contra el crimen, particularmente los grupos narcoterroristas, es la primera prioridad, inclusive por encima de las negociaciones comerciales".

      Afirmó que la decisión de Estados Unidos de mantener el comercio hasta el 2036, es decir, por 10 años más, significa que la negociación continuará, pero que la perspectiva de seguridad tendrá un peso importantísimo.

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      Dijo que debiera haber un tratado de lucha contra el crimen, "porque ello sería una vacuna para el T-MEC. ¿Y por qué es una vacuna? Porque esto va a asegurar que el T-MEC tenga una negociación encarrilada, adecuada cada año en el que se sienten a negociar México y Estados Unidos".

      Propuestas para un marco bilateral de seguridad

      Si se tuviera un marco de referencia bilateral para actuar en casos que involucren a los funcionarios públicos de cualquier partido político o de gobiernos en México o Estados Unidos, sería un importante paso para que los dos gobiernos lleguen a acuerdos concretos sobre cómo manejar situaciones que antes no se daban, señaló.

      Sobre la revisión del tratado, Rubin dijo que seguramente quedará lista para finales de este mismo año y agregó que podríamos ver en el mes de noviembre una reducción de aranceles al acero y al aluminio que se usan en el sector automotriz de 25 a 15%.

      Consideró que "entre más rápido se resuelvan (los puntos que pusieron México y Estados Unidos), pues mayor certidumbre crea para una u otra industria. El sector automotriz sigue siendo muy importante las inversiones, el sector automotriz en México han continuado".

      Agregó que "el T-MEC sigue siendo un instrumento vital para las empresas estadounidenses en México, de igual forma para el comercio en Estados Unidos. Entonces la reacción de Washington y los comentarios de Washington es una confirmación que esta relación comercial continuará siendo importante para todos los países".

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