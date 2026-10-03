Liberarán 100 millones de barriles de petróleo

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Washington.- El Grupo de los Siete, integrado por los países más industrializados, informó el viernes que planea liberar 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades "sustanciales" de diésel luego que el combustible alcanzó recientemente precios récord en Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la liberación de diésel ocurrirá "de inmediata", repitiendo la promesa del G7 de comenzar "de inmediato" con una "liberación sustancial adelantada" de diésel dentro de los próximos 20 días y el resto durante cuatro meses.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos y en el extranjero se han disparado durante la guerra, que ya ha durado ocho meses, un costo que Trump ha dicho repetidamente que vale la pena a fin de asegurarse de que Irán no obtenga armas nucleares. El promedio nacional de un galón de diésel en Estados Unidos fue de 6,37 dólares el viernes, según AAA, tras alcanzar un récord de 6,52 dólares el 22 de septiembre. Los precios del diésel también han alcanzado récords en Europa.

Los países del G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y EU, además de la representación de la UE.

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