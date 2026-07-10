LitioMX apuesta por una fábrica de baterías de autos

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Ciudad de México.- El Programa Institucional Litio México 2026-2030 se publicó el pasado 10 de junio, a cuatro años de que se emitió el decreto para la creación del organismo público descentralizado LitioMx, encargado de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio en el país.

El programa plantea seis objetivos, pero los principales son consolidar la exploración, evaluación y gestión técnica de los recursos de litio en México; establecer una planta de pequeña escala industrial para la producción de paquetes de baterías; e impulsar el almacenamiento de energía a gran escala como lo hace Tesla, CATL, Sungrow, BYD y Huawei.

Los otros objetivos, en general, son impulsar el desarrollo tecnológico para materiales activos, promover el reciclaje de baterías de litio y desarrollar un marco normativo y regulatorio sobre el mineral.

El programa prevé que los fabricantes de vehículos eléctricos amplíen sus capacidades en el país mediante la construcción de nuevas plantas o la reconversión de fábricas existentes.

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Además, destaca el desarrollo del automóvil eléctrico Olinia por parte del gobierno federal, el cual demandará "decenas o cientos de miles" de baterías de litio al año.

De esta manera, LitioMx no solo buscará atender la demanda interna de baterías de autos eléctricos, sino también aprovechar oportunidades para exportar a Estados Unidos, señala el documento publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Sin embargo, reconoce que México tiene poca consolidación de capacidades industriales para el desarrollo de paquetes de baterías eléctricas.

Germán Carmona, presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE), considera que el tema fundamental para promover la electromovilidad es el banco de baterías, por lo que es importante apostar para que México tenga su propio desarrollo de baterías eléctricas.