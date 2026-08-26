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Los adultos mayores acaparan empleos

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Los adultos mayores acaparan empleos
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      Ciudad de México.- Los adultos mayores están reincorporándose al mercado laboral para complementar sus ingresos pese al aumento en los apoyos del gobierno, explicaron analistas.

      El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) halló que 6.8 millones de personas con 60 años y más estaban ocupadas entre abril y junio, 251 mil por arriba del mismo periodo de 2025.

      Este grupo es el que ganó más fuerza laboral, seguido del rango de 50 a 59 años, con un alza de 230 mil personas, muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

      En cambio, se redujeron en 102 mil en el intervalo de 40 a 49 años y una pérdida de 82 mil en mexicanos de 15 a 19 años, de la llamada Generación Z o "Centennial".

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      "Este comportamiento sugiere una profunda distorsión generacional en el mercado laboral; la población de adultos mayores y adultos de mediana edad sostiene la mayor parte del crecimiento de la ocupación, mientras que el segmento de los más jóvenes (15 a 19 años) muestra una clara expulsión en el mercado laboral", opinó la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

      "Este fenómeno indica que el mercado formal podría no estar captando a las nuevas generaciones debido a la precarización de las vacantes iniciales, obligando a los adultos mayores a mantenerse activos o reincorporarse a la ocupación para complementar sus ingresos pese al aumento en los apoyos gubernamentales".

      El sondeo que el Inegi aplicó a 150 mil viviendas reveló que, de 6.8 millones de adultos mayores ocupados, 83% o 5.6 millones carecían de acceso a instituciones de salud.

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