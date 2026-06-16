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Mercados se disparan mientras petróleo baja

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Mercados se disparan mientras petróleo baja
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      Nueva York.- Los precios de las acciones subieron el lunes en todo el mundo y los precios del petróleo bajaron después de que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo tentativo para extender su alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz para que el flujo mundial de crudo vuelva a ponerse en marcha.

      El S&P 500 subió 1,7% ante la esperanza de que esta vez el anuncio de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos signifique una solución a largo plazo a un conflicto que ha agravado la inflación en todo el mundo. El promedio industrial Dow Jones avanzó 0,9%, y el compuesto Nasdaq saltó 3,1%.

      Las acciones recibieron un impulso después de que el precio de un barril de crudo Brent cayera 4,8% y se cotizara en 83,17 dólares, de vuelta a donde estaba a principios de marzo.

      En los mercados bursátiles internacionales, los índices subieron en Asia y Europa. El Nikkei 225 de Japón se disparó un 5%. El Kospi de Corea del Sur se disparó 5,2%.

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      Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió un 0,37 % para ligar tres sesiones al alza y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 68.207,6 unidades, en una jornada con cierres positivos en el mundo.

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