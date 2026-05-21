Moody´s degrada la calificación de México

Ciudad de México.- Moody´s Ratings anunció ayer que degradó la calificación crediticia de México de Baa2 a Baa3, con lo que el país quedó a un escalón de perder el grado de inversión, mientras que cambió la perspectiva de negativa a estable.

La agencia explicó que la decisión responde al "debilitamiento sostenido" de la fortaleza fiscal, el aumento de la deuda y las presiones derivadas del apoyo continuo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El ajuste se da luego de que el martes pasado otra de las principales calificadoras crediticias, Standard & Poor´s (S&P), revisó de estable a negativa la perspectiva de la calificación soberana de México, argumentando que el bajo crecimiento económico, las restricciones presupuestarias y el alza de pasivos contingentes podrían dificultar la consolidación fiscal y acelerar el aumento de la deuda pública.

Moody´s señaló que el deterioro fiscal se aceleró desde 2024 y prevé que siga debido al gasto rígido, una base tributaria limitada y el respaldo financiero recurrente a Pemex, factores que han reducido la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento económico.

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Además, indicó que el déficit fiscal se mantuvo elevado en 2025, cercano a 5% del Producto Interno Bruto (PIB) una vez incorporado el apoyo a Pemex, apenas por debajo del nivel de 5.3% registrado en 2024. Como resultado, la deuda bruta del gobierno aumentó a 49.3% del PIB en 2025, desde 46% en 2024 y 39.8% en 2023.

"A pesar de los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, otras prioridades políticas, incluyendo la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado los anclajes de la política fiscal y la eficacia de la política, y han contribuido a déficits más amplios y a un deterioro más rápido de los indicadores de deuda de lo esperado anteriormente", dijo Moody´s.

La calificadora también redujo su previsión de crecimiento para México "a menos de 1% en 2026 y a 1.3% en 2027".

Moody´s señaló que la inversión privada se ha desacelerado desde 2024 por restricciones estructurales relacionadas con energía, agua, logística y seguridad, así como por incertidumbre vinculada a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a cambios en el marco institucional, incluida la reforma judicial.

De Pemex, estimó que el gobierno otorgó apoyos por 35 mil millones de dólares en 2025, equivalentes a 1.9% del PIB, y presupuestó otros 14 mil millones de dólares para el año en curso.