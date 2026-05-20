Modernización de tratado con Europa fortalece inversión en México
El IMCO analiza cómo la modernización del TLCUEM impulsa la inversión europea en sectores como el automotriz y químico.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Elsector automotriz es uno de los sectores en los que los mexicanos
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tienen mayores oportunidades para aprovechar los beneficios de la modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Comentó que "el Acuerdo Global modernizadoMéxico-UE representa una herramienta estratégica para consolidar la confianza, institucionalizar la relación económica y garantizar un entorno predecible para las inversiones".
En el documento de análisis "Inversión europea en México: oportunidades en sectores estratégicos", el IMCO dijo que dicho sector ofrece mano de obra calificada y un ecosistema de proveedores que favorece la integración de cadenas productivas complejas en Norteamérica.
"La transición hacia vehículos híbridos y eléctricos abre un espacio relevante para las armadoras europeas, como BMW, Volkswagen, Audi y Stellantis", explicó el instituto.
Comentó que "a pesar de los posibles ajustes arancelarios y del resultado de la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) prevista para julio de 2026, México mantiene una ventaja relativa frente a otros países exportadores, lo que refuerza su atractivo como plataforma de producción y exportación".
Para los europeos los sectores industriales de México que le son más atractivos son: equipo de transporte en donde tienen una inversión acumulada del 2015 al 2024, por 21 mil 596 millones de dólares; en ese mismo período en bebidas y tabaco las inversiones sumaron los 9 mil 747 millones de dólares; en el sector químico 4 mil 530 millones de dólares, en plástico y hule 3 mil 726 millones de dólares en la metálica con mil 776 millones de dólares, entre otros.
En la industria de bebidas hay inversiones en México de empresas globales como AB InBev y Heineken, en la industria química y farmacéutica participan Bayer y Boehringer Ingelheim, entre otras.
En el terreno turístico se recibieron 98.2 millones de visitantes internacionales en 2025, 13.6% más que en el año previo, que se suman a las inversiones de cadenas hoteleras españolas como Meliá, Riu y Barceló.
El IMCO aseguró que "para fortalecer el comercio y la inversión bilateral, resulta clave que los proveedores mexicanos conozcan los estándares de regulación europea como el Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación y la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa que elevan el cumplimiento de criterios laborales, ambientales y de trazabilidad".
Recordó que se debe impulsar la pronta ratificación del Acuerdo Comercial Interino del TLCUEM, el cual lo deben aprobar el Senado mexicano y el Parlamento del bloque europeo. Asimismo, estará pendiente de aprobación el Acuerdo Global ModernizadoMéxico-UE, el cual deberán de aprobar los parlamentos de los 27 países que conforman la Unión Europea, así como los senadores de México.
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