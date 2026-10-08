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No hay capacidad de reservar gas: Cenegas

Por El Universal

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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No hay capacidad de reservar gas: Cenegas
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Cuitláhuac García, dio a conocer que Estados Unidos notificó que reduciría los envíos de gas natural hacia México.

      "Hace una semana hubo una situación crítica en EU, avisaron que iban a dejar de enviar la quinta parte de lo que en los gasoductos nacionales tomamos de gas natural de importación, y era un golpe fuerte", dijo este miércoles.

      "Sin embargo, pudimos... Con la coordinación de todas las áreas, está Pemex, CFE, y coordinadas con Cenace y además nuestra secretaria, pudimos afrontarlo sin problemas", declaró en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

      "No tenemos almacenamiento, pero a través de estas estrategias podemos solventar y, podríamos tener hasta tres días si hubiese algún corte de gas", dijo.

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      Sobre la producción de electricidad con base en gas natural, el también exgobernador de Veracruz indicó que está entre 60% y 62% de la generación.

      Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, señaló que las inversiones en gasoductos y en transporte de gas natural son fundamentales, ya que el sector eléctrico consume 60% del gas natural del país.

      Para ampliar esta red, informó que la CFE invierte 53 mil millones de pesos y el Cenagas otros 87 mil mdp.

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