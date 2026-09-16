Paquete Económico generará inflación

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Ciudad de México.- La parte fiscal contenida en el Paquete Económico 2027, con la limitación de deducciones y pérdidas fiscales, generará inflación porque los mayores costos que representará para las empresas lo trasladarán a los consumidores, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Por lo que pidió al Congreso de la Unión matizar los efectos negativos o sustituir dichas medidas por otras que no afecten la inversión y la generación de empleos.

Alertó del riesgo de inviabilidad del Infonavit ante la creciente cartera vencida que si fuera un banco ya no debería operar.

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, Víctor Manuel Barajas, habló sobre la situación en que se encontrarán las empresas de nuestro país con bajos márgenes de utilidad dado el tope a deducciones en 2027 y aplicación de pérdidas fiscales.

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"Será una situación complicada", afirmó al dar un ejemplo con un ejercicio numérico básico.

Si una empresa tiene un margen de utilidad de 2%, es decir, de cada 100 pesos tiene que gastar 98 para poder lograr una ganancia de esa proporción, con el nuevo límite que se propone en la Ley del ISR, deducirá máximo 96.67 pesos, en lugar de 98.

Eso significa que el otro 3.33% será una utilidad que deberá pagar la tasa impositiva de 30%.