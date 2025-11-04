Pemex Logística, en rojo

Ciudad de México.- Pemex Logística, área encargada de los ductos, transporte y almacenamiento de combustibles, reportó un aumento de 89% en sus pérdidas durante el tercer trimestre de 2025 respecto al periodo previo, de acuerdo con el reporte de resultados de la petrolera.

Las pérdidas netas de la subsidiaria que antes era Pemex Logística y ahora es Transformación Energética ascendieron entre julio y septiembre a 34 mil 591 millones de pesos, por encima de los 18 mil 26 millones de pesos de merma entre abril y junio.

Pemex ha señalado que ese quebranto obedece a la reintegración de la compañía a raíz de la reforma energética aprobada al inicio del actual sexenio.

Consultada sobre este incremento en las pérdidas, la petrolera respondió a través de su área de comunicación que con la entrada en vigor de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2025, por ministerio de ley se extinguieron las empresas productivas subsidiarias Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, subrogándose Pemex en todos los derechos y obligaciones de dichas empresas.

Ahora se creó “Otros Segmentos de apoyo a la operación”, que reportó pérdida de 54 mil 74 millones de pesos y que no pudo ser compensada por eficiencias en refinación o producción, ya que al final de los nueve primeros meses de 2025, Pemex consolidado reportó pérdidas por 45 mil 55 millones de pesos.

“Las acciones que está implementando Pemex están encaminadas a dificultar el rastreo de información y análisis de sus resultados”, consideró Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC. “No se comprende que se pierda entonces la capacidad de análisis y crítica de las diferentes áreas operativas”.