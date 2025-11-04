logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Remesas bajaron durante septiembre

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Remesas bajaron durante septiembre

Ciudad de México.- Afectadas por el debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos por el temor de migrantes a ser deportados en las redadas que se han intensificado en los últimos meses, las remesas familiares siguieron en descenso en septiembre.

No obstante, moderaron el desplome que presentaron en el verano pasado, cuando se reforzaron las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) en Los Ángeles, California.

Durante el noveno mes del año los llamados “migradólares” sumaron 5 mil 214 millones de dólares, lo que representó una caída de 2.7% respecto al flujo que se recibió en septiembre de 2024.

Con ello, se acumularon seis meses al hilo de reducciones, lo que no se veía desde 2012, destacó Banco Base en un reporte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, frente al mes inmediato anterior (agosto) mostraron una disminución de 6.5%, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Banco de México.

Lo anterior debido a que los paisanos redujeron el número de envíos, de 13.8 millones registrados en agosto a 13.1 millones.

Así, el monto acumulado de los ingresos por remesas entre enero y septiembre de 2025 fue de 45 mil 681 mdd, por debajo de los 48 mil 360 millones de dólares del mismo lapso del año pasado, es decir una caída anual de 5.5%.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México, con 22.6 millones de empleos
México, con 22.6 millones de empleos

México, con 22.6 millones de empleos

SLP

EFE

Crimen, obstáculo para los negocios
Crimen, obstáculo para los negocios

Crimen, obstáculo para los negocios

SLP

El Universal

Encuesta de Banxico determina que la gobernanza e inseguridad dificulta hacer negocios en el país

Remesas bajaron durante septiembre
Remesas bajaron durante septiembre

Remesas bajaron durante septiembre

SLP

El Universal

Pemex Logística, en rojo
Pemex Logística, en rojo

Pemex Logística, en rojo

SLP

El Universal

Aumentan 89% las pérdidas del área en el tercer trimestre