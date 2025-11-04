Remesas bajaron durante septiembre

Ciudad de México.- Afectadas por el debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos por el temor de migrantes a ser deportados en las redadas que se han intensificado en los últimos meses, las remesas familiares siguieron en descenso en septiembre.

No obstante, moderaron el desplome que presentaron en el verano pasado, cuando se reforzaron las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) en Los Ángeles, California.

Durante el noveno mes del año los llamados “migradólares” sumaron 5 mil 214 millones de dólares, lo que representó una caída de 2.7% respecto al flujo que se recibió en septiembre de 2024.

Con ello, se acumularon seis meses al hilo de reducciones, lo que no se veía desde 2012, destacó Banco Base en un reporte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, frente al mes inmediato anterior (agosto) mostraron una disminución de 6.5%, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Banco de México.

Lo anterior debido a que los paisanos redujeron el número de envíos, de 13.8 millones registrados en agosto a 13.1 millones.

Así, el monto acumulado de los ingresos por remesas entre enero y septiembre de 2025 fue de 45 mil 681 mdd, por debajo de los 48 mil 360 millones de dólares del mismo lapso del año pasado, es decir una caída anual de 5.5%.