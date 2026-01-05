Pensión Bienestar: El calendario de pagos de enero

Con la llegada de 2026, los programas sociales reanudan su calendario de depósitos, y uno de los apoyos más esperados es la Pensión Bienestar. Con el objetivo de asegurar una entrega ordenada del primer pago del año, la Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos de enero, el cual se llevará a cabo de manera escalonada.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, informó que la dispersión del recurso se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria. Este esquema busca evitar aglomeraciones y garantizar que los apoyos económicos lleguen sin contratiempos tanto a personas adultas mayores de 65 años como a quienes forman parte del programa Madres Solteras y Trabajadoras.

- Calendario de pagos en enero de 2026

De acuerdo con la información oficial, los depósitos de la Pensión Bienestar iniciarán el lunes 5 y concluirán el miércoles 28 de enero. A lo largo del mes, los pagos se efectuarán de forma gradual para facilitar el acceso al apoyo económico.

El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera, según la inicial del primer apellido:

A: lunes 5 de enero

B: martes 6 de enero

C: miércoles 7 y jueves 8 de enero

D, E, F: viernes 9 de enero

G: lunes 12 y martes 13 de enero

H, I, J, K: miércoles 14 de enero

L: jueves 15 de enero

M: viernes 16 y lunes 19 de enero

N, Ñ, O: martes 20 de enero

P, Q: miércoles 21 de enero

R: jueves 22 y viernes 23 de enero

S: lunes 26 de enero

T, U, V: martes 27 de enero

W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero.

- Montos de la Pensión Bienestar en 2026

Para este año, los montos de los programas del Bienestar se mantienen sin cambios. Las personas adultas mayores recibirán un pago de 6,400 pesos por beneficiario, mientras que el apoyo del programa Madres Solteras y Trabajadoras será de 1,650 pesos.

En tanto, la Pensión Mujeres Bienestar contempla un depósito de 3,100 pesos, y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorgará 3,300 pesos por dispersión, conforme al calendario oficial de pagos.