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Descalifican a la comisión properiodistas

Provocación al gremio, que el Congreso ubique en ella a Sara Rocha y a Hector Serrano: académica

Por Ana Paula Vázquez

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Descalifican a la comisión properiodistas
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      La Comisión Especial de Atención a Periodistas del Congreso del Estado difícilmente podrá operar con independencia o credibilidad en la protección al gremio, al estar integrada por legisladores con antecedentes de confrontación con comunicadores y promotores de reformas penales cuestionadas por su impacto en la libertad de expresión, al grado de que puede verse como una provocación al gremio, advirtió la doctora María Suhey Tristán Rodríguez, académica de la UASLP.

      Contexto y críticas a la creación de la Comisión

      La especialista en derechos humanos sostuvo que el problema no es sólo la creación del órgano legislativo, sino el contexto en el que surge: un entorno donde, dijo, se han impulsado reformas penales que abren la puerta a la criminalización del ejercicio periodístico y al uso discrecional del derecho penal contra voces críticas.

      Integración y perfiles cuestionados de la Comisión

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      Tristán Rodríguez subrayó que la integración de la comisión agrava la desconfianza, al estar conformada por perfiles que han tenido choques públicos con el gremio o han impulsado dichas reformas. La presidencia recae en Dolores Robles Chairez, e incluye a Sara Rocha Medina —quien ha sido señalada por acciones legales contra periodistas—, así como a Héctor Serrano Cortés, promotor de la llamada "Ley Serrano", y Marco Antonio Gama Basarte.

      "Me parece incluso hasta una provocación por parte del Congreso que sean estos perfiles considerando que hay 27 diputados y diputadas que podrían integrarlo, pues sí es muy cuestionable. Esos perfiles no generan confianza hacia la autoridad", expresó.

      Propuso que, ante este escenario, una alternativa sería integrar dentro de la propia Comisión un Consejo Consultivo Ciudadano con participación de periodistas, medios de comunicación y voces independientes, que funcione como contrapeso. Sin embargo, advirtió que este tipo de mecanismos solo tendría sentido si existe una verdadera voluntad de apertura y condiciones reales de independencia institucional.

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      Finalmente, la investigadora consideró que el escenario actual en San Luis Potosí apunta a un retroceso en materia de libertad de expresión y protección efectiva a periodistas.

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