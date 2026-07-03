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Denuncian faltante de 170 mil pesos en secundaria de Valles

Aunque dice que regresará los recursos en abonos chiquitos

Por Redacción

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian faltante de 170 mil pesos en secundaria de Valles
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      CIUDAD VALLES.- La tesorera de la Asociación de Padres de Familia (APF) de la Secundaria Número 5 fue denunciada por no aclarar el destino de 170 mil pesos. 

      Mayra Lizeth N., quien funge como tesorera de la secundaria de la colonia La Pimienta no aclaró 169 mil pesos de supuestos gastos, obtenidos de un total de 427 mil 726 pesos que fue lo que recaudó la misma asociación de aportaciones de paterfamilias. 

      Este jueves, la directora de la escuela, Marisela Fortanelli Méndez dio a conocer la situación a los padres de familia, quienes no tardaron en manifestarse. 

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      De acuerdo con la misma información de la escuela, la tesorera dijo que ella podrá reponer ese dinero en pagos de aproximadamente cuatro mil pesos al mes (tardaría tres años y medio en liquidar) y que no puede hablar sobre el tema, porque todos deben dirigirse con su abogado.

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