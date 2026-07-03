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Por años, un hombre abusó de una misma víctima

La Fiscalía informó que José "N" fue detenido en Soledad; es señalado por violación, abuso sexual y difusión ilícita de imágenes.

Por Redacción

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Por años, un hombre abusó de una misma víctima
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      Desde hace ocho años, una mujer fue abusada por un hombre que también difundió imágenes explícitas de ella. El presunto responsable es José "N", quien en las últimas horas fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado.

      El imputado es señalado por varios delitos: violación específica agravada, en concurso real con violación equiparada agravada; abuso sexual calificado, en concurso real; y difusión ilícita de imágenes.

      La investigación inició a partir de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde se establecieron presuntas las conductas delictivas que se habrían cometido de manera intermitente desde 2018 y hasta el presente año.

      Como resultado de las diligencias de la Policía de Investigación, se integraron datos de prueba suficientes para que el agente Fiscal solicitara el mandamiento judicial.

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      Posteriormente, los agentes investigadores localizaron al imputado en la colonia La Virgen, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En ese sitio realizó su aseguramiento. Finalmente, José "N" estará a espera de su audiencia donde conocerá su situación legal. 

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