Entérate | Partido México vs. Inglaterra cambia de horario

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El partido de este domingo entre la Selección Mexicana y su símil de Inglaterra cambiará de horario por amenaza de tormenta eléctrica. A falta de que se haga oficial por parte de la FIFA, fuentes cercanas a EL UNIVERSAL confirmaron que el encuentro de octavos de final se jugará a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

La tarde de este viernes, a dos días de que suene el silbatazo inicial entre México e Inglaterra en el Coloso de Santa Úrsula, trascendió que el partido originalmente establecido para jugarse a las 18:00 horas, cambiará a las 12:00 horas por amenaza de tormenta eléctrica, motivo por el cual se retrasó el comienzo del juego pasado ante Ecuador.

Este es el primer partido de la Copa del Mundo que cambia de horario a días de que se lleve a cabo, aunque ya hubo antecedentes en este Mundial de afectaciones en el desarrollo de los partidos por las condiciones climáticas, como sucedió en el Francia vs Irak y en el ya mencionado México vs Ecuador.

Los primeros reportes sobre esta modificación del horario fueron por parte de Andrés Vaca, comentarista de "TUDN"; posteriormente, EL UNIVERSAL corroboró la información con distintas fuentes cercanas.

Este cambio de horario beneficia a la Selección Mexicana y perjudica a Inglaterra, ya que el conjunto europeo aterrizará en el país en la tarde-noche de este viernes, y porque además jugar bajo el sol aumentará la sensación de asfixia por la altitud de la Ciudad de México a la cual no están acostumbrados los ingleses.

Hasta ahora, los dirigidos por Thomas Tuchel han jugado en Dallas (a 130 metros sobre el nivel del mar), Boston (6 metros sobre el nivel del mar), Nueva York (10 metros sobre el nivel del mar) y Atlanta (320 metros sobre el nivel del mar). En comparación, la Ciudad de México se encuentra a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

Además, será el partido más temprano que juegue la Selección Mexicana en este Mundial, ya que la inauguración contra Sudáfrica comenzó a las 13:00 horas.

Por ahora, la FIFA ni el Comité Organizador han hecho oficial el cambio de horario.

FIFA designa árbitro para el México vs Inglaterra

A unas cuantas horas por delante para que se juegue el México vs Inglaterra, de los octavos de final del Mundial 2026, acaba de anunciarse el árbitro central para este importante duelo.

Alireza Faghani será el encargado de impartir justicia en el Estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio. El árbitro australiano de origen iraní tendrá en sus manos uno de los duelos que mayor exigencia podría representar de esta fase del torneo.

Los encargados de completar el cuerpo arbitral para este encuentro son los australianos George Lakrindis (primer abanderado), Andrew Lindasy (segundo abanderado) y los marroquís Jalal Jayed como cuarto árbitro y el nazareno de reserva será Zakari Brinsi.

El antecedente de Alireza Faghani con México

Curiosamente, esta no será la primera vez que el australiano pite un juego de la Selección Mexicana, pues él estuvo presente en el México vs Alemania de Rusia 2018, donde el Tri derrotó 1-0 a los teutones.

Claro que esta coincidencia ha desatado grandes teorías al respecto, como que esperan repetir esa historia ante los teutones, pero ahora frente a los ingleses para poder llegar a cuartos de final.