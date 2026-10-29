Petroprecios al alza, prevé BM

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Ciudad de México.- En 2026, los precios de las materias primas podrían aumentar 23%, dijo el Banco Mundial (BM).

El petróleo será de los productos con mayores alzas; por ejemplo, la caída de 5% en la producción del tipo Brent provocará que se cotice en 91 dólares por barril en promedio en 2026, cifra mayor a los 69 dólares de 2025, para luego bajar a 79 dólares en 2027.

Esos incrementos serán resultado del "conflicto en Medio Oriente que provoca una conmoción histórica en el suministro de energía, entre otros factores que afectan a los mercados de materias primas".

Añadió que las hostilidades entre Rusia y Ucrania limitan la producción rusa de productos petrolíferos, en particular diésel. "Los precios mayoristas de los principales productos petrolíferos, especialmente el diésel y el combustible para aviones, han subido considerablemente más que los del crudo desde marzo", reportó el BM.

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Expuso que también se sienten los efectos de las interrupciones en el suministro en Medio Oriente, así como los ataques a la infraestructura petrolera en la Federación Rusa tras la invasión de Ucrania.

"Con las exportaciones de productos petrolíferos de la región del golfo Pérsico drásticamente reducidas, Rusia suele ser un importante proveedor alternativo", según el BM.

De acuerdo con el Informe sobre las Perspectivas de los Mercados de Materias Primas, la oferta mundial de petróleo se reducirá 5.2% en 2026, lo que significa la mayor caída en más de cuatro décadas, sin considerar la recesión mundial de 2020. Mientras tanto, se espera que el consumo se reduzca 2.5%, la tercera mayor contracción anual registrada, después de 2020 y 1980.

El organismo, que tiene como presidente a Ajay Banja, dijo que la producción se va a mantener por debajo del consumo, lo que -de acuerdo con el reporte- obliga a realizar más extracciones de las reservas de petróleo y deja a los mercados más expuestos a nuevas perturbaciones.

Indicó que los precios de la energía aumentarán un 32% este año, con lo cual se revertirán tres años de descensos, antes de moderarse el próximo año.

En tanto que el fenómeno climatológico de El Niño amenaza las cosechas y precios más caros del combustible, así como los fertilizantes incrementan los costos agrícolas, alertó.