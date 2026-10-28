SAT anuncia sorteo para consumidores del Buen Fin 2026

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que el Sorteo El Buen Fin se realizará el viernes 4 de diciembre de este 2026 a mediodía con el propósito de promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Premios y fechas clave del sorteo El Buen Fin 2026

Anunció que repartirá una bolsa por un total de 500 millones de pesos a los consumidores que compren durante el periodo de ofertas del 13 al 17 de noviembre de 2026.

Recordó que para participar basta con hacer una compra por un monto mínimo de 250 pesos para entrar al sorteo, pero únicamente pagando con tarjeta de crédito o débito de bancos participantes, y en establecimientos inscritos previamente.

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Informó que la lista de ganadores se podrá consultar a partir del lunes 7 de diciembre en el minisitio sorteo El Buen Fin y los premios se depositarán antes del 5 de enero de 2027.

Requisitos para comercios y premios disponibles

Como parte de la edición número 14 del Buen Fin, destacó que habrá un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios disponibles, que incluyen 60 premios de 20 mil pesos, así como 150 mil 100 con posibilidad de ganar 500 pesos.

Para el caso de los comercios, detalló que hay una bolsa de 100 millones de pesos que incluye un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos, los cuales serán depositados en la cuenta del ganador.

Sin embargo, los comercios deben cumplir con ciertos requisitos que el SAT estableció para poder participar en el sorteo, entre los cuales señaló:

Registrarse en la página a más tardar el 12 de noviembre.

RFC activo y válido.

Buzón tributario habilitado y con medios de contacto actualizados.

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.

Contar con una terminal punto de venta (TPV) activa para recibir pagos electrónicos.

Cumplir con las bases, términos, condiciones de participación y requisitos que el SAT publique en su portal.