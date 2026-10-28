Independencia financiera en San Luis Potosí: cuánto cuesta vivir sin trabajar

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Imagina que un jueves por la tarde, en una cafetería del centro de San Luis Potosí, un conocido te cuenta que quiere dejar su empleo dentro de diez años y vivir de lo que haya juntado. Tú le haces la pregunta obvia: ¿con cuánto? Se queda en silencio. Nunca hizo la cuenta.

Esa cuenta es el punto de partida de cualquier plan de independencia financiera, y casi nadie la hace completa. Se piensa en la meta (dejar de depender del sueldo) y se salta el paso previo, que es saber cuánto dinero necesita cada mes una vida concreta, la tuya, en una ciudad concreta.

Qué significa vivir sin trabajar

La independencia financiera es la situación en la que tus ingresos ya no dependen de un empleo. Pueden venir de ahorros que generan rendimientos, de una renta, de un negocio que funciona sin tu presencia diaria o de una pensión. Lo que define el concepto es que esos ingresos cubren tus gastos de forma sostenida.

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Tampoco quiere decir que dejes de hacer cosas. Mucha gente que alcanza esa situación sigue trabajando, pero lo hace por elección y no porque el sueldo sea indispensable para pagar la renta.

El primer paso: tu gasto mensual real

Todo parte de un número: lo que gastas en un mes normal. No lo que crees que gastas, sino lo que muestran tus estados de cuenta, tus recibos y tu efectivo. Conviene revisar al menos tres meses, porque hay gastos que no caen cada mes, como el predial, el seguro del auto, las vacaciones o las fiestas de diciembre.

En una ciudad como San Luis Potosí, el desglose suele incluir la vivienda (renta o hipoteca, mantenimiento y predial), la comida, el transporte (camión, taxi o gasolina), los servicios de luz, agua, gas e internet, la salud y, si hay hijos, la escuela. Cada hogar pesa esos rubros de forma distinta, y por eso no existe una cifra única que sirva para todos.

Para comparar tu estructura con la de otras familias, el INEGI publica la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que describe cómo se distribuyen los ingresos y el gasto corriente de los hogares del país. No sustituye tu propia cuenta, pero ayuda a ver si algún rubro pesa más en tu presupuesto de lo que es habitual.

De ese gasto sale la meta

Una vez que tienes el gasto mensual, lo multiplicas por doce y obtienes lo que tu vida cuesta al año. El capital que necesitas es el que, bien colocado, pueda generar esa cantidad sin que lo vayas consumiendo.

Entre más bajo sea tu gasto, menor será ese capital, y esa es la razón por la que recortar un gasto fijo pesa más que ganar un ingreso extra: el recorte reduce la meta y el ingreso solo ayuda a llegar a ella.

Aquí aparece una pregunta que conviene hacerse antes de comparar alternativas: cuánto produce cada peso puesto a trabajar. Quien administra un negocio propio o evalúa dónde colocar un ahorro termina topándose con indicadores que miden esa eficiencia, y retorno sobre capital invertido sirve como lectura complementaria para entender cómo se compara lo que se invierte con lo que se obtiene.

Lo que mueve la cuenta con los años

Hay dos factores que cambian el resultado y que muchas veces se omiten. El primero es la inflación: el gasto mensual de hoy no será el de dentro de diez años, y el INEGI da seguimiento a los precios con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Un cálculo que no la contempla se queda corto.

El segundo es el costo de la salud. Mientras se tiene un empleo formal, buena parte de la atención suele venir con la seguridad social; sin él, el gasto médico, los medicamentos y los imprevistos pasan a ser tuyos, y conviene reservarles un espacio propio dentro del plan.

También cuenta el tiempo. Un plan a diez años exige ahorrar de manera constante y revisar la cifra cada año, porque la vida cambia: nace un hijo, se compra una casa, se hereda una deuda. Los números de hoy sirven de brújula, no de promesa.

Celebrar sin desviarse

Un plan así dura años y se vuelve pesado si el único hito es el último. Por eso muchos lo dividen en tramos: terminar de pagar una deuda, completar un fondo para emergencias, alcanzar el primer millón de pesos ahorrados o la mitad de la meta. Marcar esos puntos con algo pequeño ayuda a sostener el hábito, siempre que el festejo no se coma el avance. Hay una lectura sobre celebrar avances financieros que desarrolla esa idea con más detalle.

Una cuenta que no suele entrar al presupuesto

Hay quien lleva, además del gasto en pesos, el registro de lo que su forma de vivir pesa en el ambiente. Consumir menos energía, moverse distinto o comprar con más criterio suele reducir ambas cuentas a la vez. Quien quiera medirlo puede revisar huella de carbono, y comparar después el resultado con su propio presupuesto.

Del número a la decisión

Con el gasto anual a la vista, la meta ya tiene tamaño. A partir de ahí hay preguntas prácticas: cuánto puedes apartar cada mes, en cuánto tiempo llegarías y qué gastos están en tu mano reducir. Ninguna se responde bien sin el primer dato.

La recomendación concreta es esta: esta semana, reúne tus últimos tres meses de estados de cuenta y recibos, anota todo lo que gastaste en una hoja de cálculo o en una libreta, clasifícalo por rubro y saca el promedio mensual. Con ese número en la mano ya puedes contestarle a tu conocido de la cafetería, y también a ti.