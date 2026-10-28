Petroprecios seguirán altos, advierte el Banco Mundial

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Debido a que los precios de las materias primas aumentarán un 23% en 2026, ante las perturbaciones globales, el Banco Mundial (BM) advirtió que los petroprecios seguirán altos.

Banco Mundial pronostica precios elevados en materias primas para 2026

El organismo que tiene como presidente a Ajay Banga está pronosticando que el petróleo tipo Brent promediará 91 dólares por barril en 2026, frente a los 69 dólares de 2025, para luego bajar a 79 dólares en 2027.

Según el Informe sobre las Perspectivas de los Mercados de Materias Primas, la oferta mundial de petróleo se reducirá un 5.2% en 2026, lo que significa la mayor caída en más de cuatro décadas, sin considerar la recesión mundial de 2020.

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Mientras tanto, se espera que el consumo se reduzca un 2.5%, la tercera mayor contracción anual registrada, después de 2020 y 1980.

Impacto de la oferta y demanda en los mercados petroleros

La producción se va a mantener por debajo del consumo, lo que, de acuerdo con el reporte, obliga a realizar más extracciones de las reservas de petróleo y deja a los mercados más expuestos a nuevas perturbaciones.

Indicó que los precios de la energía aumentarán un 32% este año, con lo cual se revertirán tres años de descensos, antes de moderarse el próximo año.

"El Niño" impactará precios de combustibles

En tanto que el fenómeno climatológico "El Niño" amenaza las cosechas y precios más caros del combustible, así como los fertilizantes incrementan los costos agrícolas, alertó.

Así, en general, el Banco Mundial prevé que los precios de las materias primas aumentarán un 23% este año antes de disminuir un 7% en 2027.

Sobre el tema, el economista jefe adjunto del Banco Mundial y director del Grupo de Perspectivas, Ayhan Kose, declaró: "Los mercados de materias primas se ven afectados por varias perturbaciones importantes a la vez".

Enfatizó que "el aumento de los costos energéticos y las interrupciones comerciales están elevando los precios de una amplia gama de materias primas, lo que amenaza con agravar la inflación, la inseguridad alimentaria y el crecimiento económico.

La prioridad debe ser proteger a las personas más pobres y apoyar a los países de bajos ingresos que ya luchan con una elevada carga de deuda".