logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Pide la Chinacham reconsider aranceles

Urge a que se reconsideren estas medidas haciendo un análisis detenido y muy claro

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Pide la Chinacham reconsider aranceles

CIUDAD DE MÉXICO.- En respuesta al anuncio del gobierno de México de que pondrán aranceles de hasta 50% a autos, ropa, electrodomésticos, vidrio y acero, entre otros, la China Chamber of Commerce and Technology Mexico (Chinacham) aseguró que provocará aumento de precios sin precedentes.

Por lo que, hizo un “llamado urgente a que se reconsideren estas medidas haciendo un análisis detenido y muy claro, de las posibilidades concretas que tiene México para sustituir estas importaciones de alta tecnología en el plazo inmediato”.

Afirmaron que, de no quitarse “estaremos cancelando toda posibilidad de absorber, consolidar y desarrollar tecnología en el mercado mexicano para sectores clave como la industria metal-mecánica, las autopartes, los electrodomésticos y otros sectores que impulsan el control de la inflación, conservando con ello la capacidad remuneradora del salario mínimo en México”.

Ello, porque la Secretaría de Economía de México anunció que se impondrán aranceles que oscilan entre 10 y 50% sobre el valor de productos originarios de China, Corea, India, Indonesia, Tailandia y Rusia, clasificados en más de mil 400 fracciones arancelarias entre las que están vidrio, textiles, vestido, siderúrgico, aluminio, calzado, electrodomésticos, productos de higiene, papel, cartón, plásticos, marroquinería, muebles, juguetes, autopartes, baterías, motocicletas, remolques y automóviles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Chinacham dijo que “sí se trata de productos de consumo, estos incrementos tan altos de 35 a 50% en el impuesto a la importación, tendrán un impacto inflacionario sin precedentes para productos como son los textiles, el vestido, el calzado, el papel y los electrodomésticos”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Costo de canasta alimenticia supera la inflación
Costo de canasta alimenticia supera la inflación

Costo de canasta alimenticia supera la inflación

SLP

El Universal

Pide la Chinacham reconsider aranceles
Pide la Chinacham reconsider aranceles

Pide la Chinacham reconsider aranceles

SLP

El Universal

Urge a que se reconsideren estas medidas haciendo un análisis detenido y muy claro

Sube recaudación de impuestos
Sube recaudación de impuestos

Sube recaudación de impuestos

SLP

El Universal

Al cierre de agosto alcanzó un incremento de 6.4% en términos reales

China y EE. UU. negocian en Madrid sobre TikTok y lavado de dinero
China y EE. UU. negocian en Madrid sobre TikTok y lavado de dinero

China y EE. UU. negocian en Madrid sobre TikTok y lavado de dinero

SLP

PULSO

Bessent y He Lifeng se reúnen para tratar asuntos clave