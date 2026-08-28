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Planean invertir solo 2 de cada 10 empresarios

Por El Universal

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Planean invertir solo 2 de cada 10 empresarios
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer trimestre del año, el ánimo de los empresarios para invertir en el país se "desplomó"; antes, cuatro de cada 10 encuestados creían que era momento para desarrollar un proyecto; ahora son solo dos, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

      Explicó que el ánimo para invertir entre los socios encuestados por dicho sindicato patronal se desplomó 16.5 puntos porcentuales al caer al 23%, la mayor caída registrada y el nivel más bajo desde que se mide ese indicador en #DataCoparmex.

      "Apenas dos de cada 10 socios consideran que es un buen momento para invertir; este ánimo se refleja en los planes de las propias empresas, que en un año la intención de ampliar colaboradores, sucursales y productos pasó de casi 63% a 50.3%", dijo.

      En otras palabras, consideró que "la empresa mexicana pasó de expandirse a resistir y cuando una empresa cambia sus planes de crecimiento a la estrategia de contención, México pierde capacidad para generar nuevos empleos, aumentar productividad y atraer capital".

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      Dijo que "cuando se habla de que los empresarios quieren certeza jurídica, se habla de la confianza que no se decreta y se puede destruir en un día".

      Expuso que los empresarios quieren que no se cambien las reglas del juego, que no haya más reformas, que mejore la seguridad, que haya más certidumbre, suficiente energía y, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas quieren subsistir.

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