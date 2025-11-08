Podrían seguir bajando tasas de interés

logo pulso
Por El Universal

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en México continúa cediendo terreno, aunque las presiones internas, particularmente en los servicios, mantienen un entorno de cautela para la política monetaria, de acuerdo con el análisis de Servicios Financieros de Grupo Coppel.

Según la firma, pese a que en octubre se confirmó la caída de la inflación general anual, los incrementos salariales y los costos del sector servicios siguen afectando a la inflación subyacente.

El reporte recordó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) dado a conocer este viernes, registró una inflación general anual de 3.57% en octubre, por debajo del 3.76% reportado en septiembre.

Así, la disminución se explica principalmente por la baja en los precios del componente no subyacente, que cayó a una tasa anual de 1.18%, frente al 2.02% del mes previo, debido al retroceso en productos agropecuarios y energéticos.

No obstante, subrayó la firma, la inflación subyacente, la cual excluye productos volátiles como alimentos frescos y energéticos, se mantuvo en 4.28% anual, acumulando seis meses consecutivos por encima de 4 por ciento.

Dentro de este componente, se observó un repunte en los precios de los servicios, en especial los relacionados con el turismo.

