Prevén aumenten ventas de eléctricos

Ciudad de México.- Tras el fuerte crecimiento del año pasado, se prevé que las ventas mundiales de autos eléctricos crecerán 15% este año respecto a 2025, alcanzando 23 millones de unidades, con lo que llegarían a 30% del total de autos vendidos en el mundo, según informe Global de Vehículos Eléctricos de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El informe analiza las principales tendencias del mercado y las políticas relacionadas con el despliegue de vehículos eléctricos e infraestructuras de carga, así como las implicaciones de la creciente adopción de vehículos eléctricos ante los altos precios del diesel y la gasolina.

En 2025, las ventas mundiales de autos eléctricos crecieron 20%, superando 20 millones de unidades, lo que significa que una cuarta parte de los autos que se vendieron en el mundo fueron eléctricos.

En cerca de 40 países los autos eléctricos ya representan 10% o más del total de autos vendidos.

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En Europa, las ventas subieron casi 30% interanual; en Asia-Pacífico, excluyendo China, se dispararon 80%; y en Latinoamérica, el aumento fue de 75%.

En marzo, 90 países registraron un crecimiento interanual en ventas de autos eléctricos, y en 30 países alcanzaron cifras récord de ventas mensuales.

En producción, los chinos fueron los encargados de proveer 60% de los autos eléctricos vendidos en todo el mundo en 2025.