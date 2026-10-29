Prevén ventas en Buen Fin por 235 mil mdp

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Ciudad de México.- La derrama económica de la decimosexta edición del evento anual de ofertas, promociones y descuentos, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, registrará un crecimiento de, al menos, 7.3% en comparación con 2025.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, dijo que se espera una derrama económica de 235 mil millones de pesos, un incremento en comparación con el año pasado.

"De la derrama total de 235 mil millones de pesos, alrededor de 186 mil millones de pesos, es decir, 79%, se generarían en comercio físico y 49 mil millones, 21%, en canales digitales".

Con lo que se espera beneficiar a 5.2 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que el Sorteo El Buen Fin se realizará el viernes 4 de diciembre de este 2026 a mediodía con el propósito de promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Se repartirá una bolsa por un total de 500 millones de pesos a los consumidores que compren durante el periodo de ofertas del 13 al 17 de noviembre.