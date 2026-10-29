logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Prevén ventas en Buen Fin por 235 mil mdp

Por El Universal

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Prevén ventas en Buen Fin por 235 mil mdp
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La derrama económica de la decimosexta edición del evento anual de ofertas, promociones y descuentos, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, registrará un crecimiento de, al menos, 7.3% en comparación con 2025.

      El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, dijo que se espera una derrama económica de 235 mil millones de pesos, un incremento en comparación con el año pasado.

      "De la derrama total de 235 mil millones de pesos, alrededor de 186 mil millones de pesos, es decir, 79%, se generarían en comercio físico y 49 mil millones, 21%, en canales digitales".

      Con lo que se espera beneficiar a 5.2 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que el Sorteo El Buen Fin se realizará el viernes 4 de diciembre de este 2026 a mediodía con el propósito de promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

      Se repartirá una bolsa por un total de 500 millones de pesos a los consumidores que compren durante el periodo de ofertas del 13 al 17 de noviembre.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Independencia financiera en San Luis Potosí: cuánto cuesta vivir sin trabajar
        Independencia financiera en San Luis Potosí: cuánto cuesta vivir sin trabajar

        Independencia financiera en San Luis Potosí: cuánto cuesta vivir sin trabajar

        SLP

        Redacción

        La inflación y el costo de salud modifican el cálculo para vivir sin depender de un empleo.

        SAT anuncia sorteo para consumidores del Buen Fin 2026
        SAT anuncia sorteo para consumidores del Buen Fin 2026

        SAT anuncia sorteo para consumidores del Buen Fin 2026

        SLP

        El Universal

        Los consumidores deben pagar con tarjeta y los comercios cumplir requisitos para participar en el sorteo del SAT.

        México e India inician negociaciones para acuerdo comercial preferencial
        México e India inician negociaciones para acuerdo comercial preferencial

        México e India inician negociaciones para acuerdo comercial preferencial

        SLP

        EFE

        Sectores automotriz, químico y farmacéutico destacan como oportunidades clave en las negociaciones.

        Petroprecios seguirán altos, advierte el Banco Mundial
        Petroprecios seguirán altos, advierte el Banco Mundial

        Petroprecios seguirán altos, advierte el Banco Mundial

        SLP

        El Universal

        La caída del 5.2% en la oferta mundial de petróleo y la contracción del consumo generan presión sobre los mercados energéticos