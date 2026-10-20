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Privados no buscan extraer petróleo

Se desploma el crédito bancario para extraer hidrocarburos por falta de certeza jurídica

Por El Universal

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Privados no buscan extraer petróleo
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      Ciudad de México.- El financiamiento bancario para extraer hidrocarburos casi desapareció desde que comenzó este sexenio, de acuerdo con la información disponible en el Banco de México (Banxico).

      Analistas consultados por El Universal coincidieron en que se debe a los escasos proyectos de compañías privadas por la falta de certeza jurídica.

      Los bancos comerciales prestaron apenas 9 millones de pesos a las empresas para extraer petróleo y gas durante agosto de este año.

      La cartera de crédito vigente en el sector se desplomó a partir de 2018 y la caída empeoró con la aprobación de la reforma judicial de 2024, según datos de Banxico.

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      Ahora se encuentra lejos de los más de 3 mil millones que los bancos prestaban en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

      El director de Edge Innovation, Víctor Hugo Juárez, comentó que el gobierno pasado generó el parteaguas para que las empresas privadas dejaran de confiar en el Estado de derecho.

      Destacó la controversia del campo Zama, un megayacimiento en aguas someras del golfo de México descubierto por un consorcio privado liderado por la estadounidense Talos Energy.

      El gobierno anterior ordenó la unificación del campo y dictaminó que Pemex asumiría el control, lo que Talos Energy aceptó tras ajustes y controversias, lo cual creó un precedente.

      Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisor, afirmó que los inversionistas necesitan reglas estables para comprometer capital de largo plazo.

      "Los cambios constantes en la legislación, en los responsables de tomar las decisiones en Pemex y los contratos han generado un entorno en el que es difícil modelar riesgos", expuso.

      El mes pasado, el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, reconoció que es necesario acelerar la realización de contratos mixtos con empresas privadas en diversas áreas de la cadena de valor de la petrolera, incluyendo las de refinación y logística.

      Las empresas que ganaron las rondas petroleras asignadas durante la administración de Peña Nieto se comprometieron a producir cerca de 280 mil barriles diarios de crudo para 2024. Sin embargo, la extracción actual de los privados se encuentra en 140 mil barriles.

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