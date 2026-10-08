Producción de autos, con peor caída en 5 años: Inegi

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CIUDAD DE MÉXICO.- Las automotrices establecidas en el país produjeron 301 mil 803 vehículos ligeros durante septiembre y significó una disminución de 15% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Se trata de la caída más severa en la industria automotriz en casi cinco años, concretamente desde noviembre de 2021, cuando el mundo atravesaba por la pandemia de Covid-19, de acuerdo con la información que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer ayer.

La industria resiente los aranceles para exportar a Estados Unidos, así como el cierre de dos plantas de Nissan: una en Cuernavaca y otra en Aguascalientes, la cual operaba junto con Mercedes-Benz.

La producción de Nissan retrocedió 26% durante el mes pasado, con la fabricación de 44 mil 355 unidades, en comparación a las 60 mil 169 de septiembre de 2025.

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General Motors (GM) reportó una caída de 27%, al ensamblar 58 mil 949 unidades. La compañía realiza ajustes en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, donde dejó de fabricar la Chevrolet Blazer a gasolina desde el 2 de octubre. Como consecuencia, GM despidió a cerca de 200 trabajadores.