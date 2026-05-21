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Producción de miel en México aumentó el 5%

Por El Universal

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Producción de miel en México aumentó el 5%

Ciudad de México.- México ocupa el décimo lugar a nivel mundial de producción de miel entre 115 países y en 2025 se alcanzó una producción nacional de 60 mil 297 toneladas, en otras palabras, 5% más en comparación con la registrada en 2024 (57 mil 430 toneladas), anunció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Indicó que el aumento refleja el esfuerzo de los más de 47 mil productoras y productores de miel que hay en el país, de acuerdo con el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas del INEGI, el cual detalla que a nivel nacional existen 45 tipos de abejas productoras de miel.

Según la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2020 el volumen de extracción de miel era de 54 mil 122 toneladas, por lo que se aprecia un avance significativo durante el último lustro. En México se elaboran productos como: miel, polen, jalea real, propóleo, veneno de aguijón y cera de abejas.

La actividad apícola posee un valor único gracias a que es una actividad complementaria que convive con la siembra de maíz, hortalizas y la ganadería; predominan los apiarios familiares, con un promedio de entre 10 y 30 colmenas. Además, se caracteriza por su esencia artesanal, pues el manejo de la miel conserva técnicas tradicionales.

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