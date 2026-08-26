Regresa capital "golondrino" al mercado local

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Ciudad de México.- En el segundo trimestre de 2026, los capitales de corto plazo conocidos como "golondrinos" regresaron a los mercados financieros nacionales tras una mejoría en la volatilidad global.

El Banco de México registró flujos por mil 624 millones de dólares en inversión de cartera entre abril y junio del presente año. Esta cifra es favorable con la salida de 7 mil 757 mdd en igual periodo de 2025, muestran datos de la Balanza de Pagos que publicó el instituto central.

Representó la primera entrada de inversión extranjera de cartera para un periodo similar desde hace ocho años.

También es el segundo trimestre al hilo en que ingresa capital "golondrino", pues llegaron 6 mil 627 millones de dólares en el primer trimestre de 2026.

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Significa una tendencia positiva si se considera que todo el año pasado huyeron de los mercados financieros nacionales capitales por 15 mil 71 millones.

Un análisis elaborado por el Grupo Financiero Base señaló que la cifra fue favorable para el segundo trimestre de 2026, pero se debe tomar con reservas.

Así, se pone de manifiesto que de 2020 a 2025 en el acumulado del año se han registrado salidas de capitales.

Hace referencia que, durante el segundo trimestre del presente año, el endeudamiento de México con el exterior registró una entrada de capitales de 10 mil 561 millones de dólares.

Precisó que el grueso de esa inversión se concentró en títulos de deuda emitidos en el exterior por parte del gobierno, al registrar 5 mil 879 millones de dólares, que corresponde principalmente a emisiones de deuda en dólares y euros en los mercados internacionales.

Por otro lado, Banxico informó que la cuenta corriente de la balanza de pagos, que registra todas las transacciones financieras y comerciales de un país con el resto del mundo, tuvo un superávit de 8 mil 927 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026.

El saldo positivo fue equivalente a 1.65% del Producto Interno Bruto (PIB) frente al déficit que se observó en igual periodo de 2025, de 4 mil 460 millones de dólares y tras un saldo negativo de 18 mil 231 millones entre enero y marzo del presente año.

Sin embargo, un superávit refleja la debilidad interna que vivió el país entre abril y junio, según revelan los datos del banco central.