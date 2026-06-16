Reinicia diálogo comercial con EU

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Ciudad de México.- Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quisiera dejar de pertenecer al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México ya lo sabría, dijo ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al iniciar en la capital del país vecino la segunda ronda bilateral rumbo a la revisión del acuerdo.

Dijo que "si el presidente Trump hubiese resuelto ya no estar con el tratado de libre comercio que tenemos, seguramente ya lo sabríamos, es decir, el gobierno del presidente Trump ya lleva más de un año en el poder y, hoy por hoy, en lo que estamos pues es prácticamente ya en la revisión del tratado".

Agregó que "estamos en una conversación formal, esta es la segunda [ronda] que tenemos. Les recuerdo que la tercera ronda va a ser el 20 de julio".

Dijo que este lunes iniciaron en Washington las reuniones entre especialistas técnicos de ambas naciones, como parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Ebrard agregó que será hasta el jueves cuando se reúna con el titular de la Representación Comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Asimismo, manifestó que la posición que plantea México es que los aranceles al acero y aluminio van en contra de lo que establece el tratado.

Por separado, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no descarta sostener una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump para abordar la revisión del T-MEC.

Expresó que "si es necesario sí, si es necesario por supuesto [hablará con Trump]. A los tres países nos conviene el Tratado".