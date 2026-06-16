Retiros de Afores por desempleo crecen un 21%

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Ciudad de México.- De enero a mayo pasado, los retiros por desempleo realizados por trabajadores desde sus cuentas de Afore mantuvieron una tendencia al alza durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo se retiraron más de 18 mil 241 millones de pesos bajo este concepto, lo que representó un incremento anual de 21%, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Los datos del organismo de ahorro muestran que 173 mil 826 trabajadores hicieron uso de este mecanismo durante el periodo referido, cifra superior en 10.4% respecto a los registrados en el mismo lapso de 2025.

Por administradora, Afore Coppel concentró el mayor monto de retiros por desempleo durante los primeros cinco meses del año, con tres mil 979 millones de pesos. Le siguió Afore Azteca, con tres mil nueve millones de pesos, mientras que Afore Banamex registró retiros por dos mil 659 millones de pesos.

En contraste con el aumento de los retiros, las administradoras de fondos para el retiro reportaron resultados positivos en materia de rendimientos. Al cierre de mayo, el Sistema de Ahorro para el Retiro acumuló plusvalías por 476 mil 411 millones de pesos, monto que representó un crecimiento anual de 5.5 por ciento.

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