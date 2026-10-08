Samsung prevé beneficio récord en 3er trimestre

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Seúl.- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics afirmó este jueves que espera obtener un beneficio operativo de alrededor de 107,4 billones de wones (unos 80.339 millones de dólares) entre julio y septiembre de este año, multiplicando casi por nueve esta cifra en términos interanuales.

De cumplirse las previsiones del informe publicado por la firma surcoreana, en comparación con los 12,2 billones de wones (9.115 millones de dólares) registrados en el mismo periodo del año anterior, Samsung registrará un cuarto trimestre consecutivo de beneficio operativo récord gracias al auge mundial de la demanda de semiconductores para la inteligencia artificial (IA).

Samsung prevé, además, que la facturación por ventas crezca hasta los 195 billones de wones (145.696 millones de dólares) entre julio y septiembre, aumentando más del doble con respecto al tercer trimestre de 2025, cuando facturó 86,06 billones de wones (64.298 millones de dólares).

Con respecto al trimestre anterior, el segundo de 2026, Samsung prevé elevar su beneficio operativo un 20,01 % desde los 89,49 billones de wones (66.867 millones de dólares), que ya supusieron un récord para la compañía.

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Como es habitual en sus previsiones de resultados, la empresa no facilitó estimaciones sobre su beneficio neto ni desglosó datos por divisiones de negocio. Se espera que el conglomerado surcoreano publique su informe financiero final correspondiente al tercer trimestre a finales de este mes.

Pese a la publicación del informe de previsiones récord, que superaron las proyecciones de los analistas según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, las acciones del gigante de la tecnología caían un 0,28 % en torno a la primera hora de negociaciones de la Bolsa de Seúl, que por su parte bajaba un 0,41 %.