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Coparmex espera derrama de 3 mil 215 mdp por Día del Padre

Microempresas representan el 92.7% de los establecimientos beneficiados por la festividad

Por El Universal

Junio 15, 2026 11:56 a.m.
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Coparmex espera derrama de 3 mil 215 mdp por Día del Padre
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      La celebración del Día del Padre generará una derrama económica de 3 mil 215 millones de pesos, estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México.

      Explicó que el incremento en el consumo durante esta festividad beneficiará a aproximadamente 54 mil unidades económicas ubicadas en las 16 alcaldías.

      El organismo empresarial acotó que el 92.7 por ciento de dichos establecimientos son 50 mil 268 microempresas, lo cual demuestra que son uno de los principales motores económicos de la ciudad.

      Bajo ese panorama, también estimó que más de 450 mil trabajadores obtendrán beneficios directos por el aumento en la demanda de bienes y servicios durante este fin de semana.

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      Los sectores con mayor actividad, agregó, serán los restaurantes y bares, seguidos por tiendas departamentales, comercios de ropa y calzado, establecimientos de artículos electrónicos, herramientas y diversos servicios relacionados con la convivencia familiar.

      "El Día del Padre no sólo representa una oportunidad para reconocer la labor de millones de padres mexicanos, sino también para fortalecer la actividad económica de miles de pequeñas y medianas empresas que diariamente impulsan el desarrollo de nuestra ciudad", explicó en un comunicado la Coparmex CDMX.

      Finalmente, dijo que este tipo de celebraciones demuestran la importancia del mercado interno y la necesidad de fortalecer la competitividad, la inversión y la generación de empleos formales; sobre todo en una ciudad donde más del 80 por ciento de la riqueza se genera a través de los servicios.

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