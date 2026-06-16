Se envía menos crudo hacia EU

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Ciudad de México.- Las exportaciones de petróleo crudo de México a Estados Unidos pronunciaron su caída en este año y ya acumulan una contracción de 85% desde 2024, según la Administración de Información de Energía de la Unión Americana.

Las estadísticas consultadas por El Universal apuntan a que incluso Venezuela, en un nuevo giro tras la aprehensión del presidente Nicolás Maduro en enero pasado, superó ya a México en sus envíos de crudo al mercado de EU.

Las cifras indican que en la primera semana de junio de este año México exportó apenas 151 mil barriles diarios de crudo a Estados Unidos, cuando en el mismo lapso de 2025 la cifra se situaba en 526 mil barriles, y en la misma comparativa de 2024 ascendía a 987 mil barriles diarios.

La reducción en las cifras obedece a factores que tienen que ver con la caída en la producción de crudo, pero especialmente porque México está destinando más petróleo a sus refinerías, como la que se puso en marcha en 2024 en Dos Bocas, Tabasco.

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Pero los efectos de este propósito que el gobierno federal ha explicado que tiene como objetivo fortalecer la soberanía energética han sido que la empresa del Estado ha tenido más pérdidas financieras y operativas.

Petróleos Mexicanos perdió en 2024 un total de 780 mil millones de pesos, y un año después el quebranto totalizó 82 mil millones de pesos. En el primer trimestre de 2026 se mantuvieron los números rojos, ahora por 46 mil millones de pesos.

Para Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, además de que Petróleos Mexicanos ya padece las decisiones políticas, el repliegue comercial de México podría acarrear consecuencias comerciales permanentes.

Explicó que las refinerías en Texas y Luisiana fueron configuradas tecnológicamente para procesar crudos amargos y pesados como el Maya mexicano. Por eso, ante la falta de regularidad o la disminución en los volúmenes de Pemex, los refinadores han comenzado la reconfiguración de sus cadenas de valor y logística, sustituyendo de forma inmediata el suministro con crudos similares provenientes de Venezuela, Colombia y el oeste de Canadá.