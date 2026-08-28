Se extiende este año mala racha en recaudación

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CIUDAD DE MÉXICO.- La debilidad de los ingresos tributarios continuó durante el periodo comprendido entre enero y julio ante una menor recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefe a Antonio Martínez Dagnino, indican que se obtuvieron 3 billones 407 mil 331 millones de pesos por el cobro de diferentes gravámenes.

En particular, la captación por ISR, el impuesto que más contribuye del sistema impositivo al gravar los ingresos de las personas y las empresas, fue de un billón 777 mil 785 millones de pesos entre enero y julio.

Representa una caída de 42 mil millones si se confronta con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de igual periodo de 2025, cuando totalizaron un billón 819 mil 906 millones y en ese entonces registraron un incremento de 7.1%.

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En su más reciente Informe Trimestral de las Finanzas Públicas, la dependencia, que encabeza Édgar Amador Zamora, atribuyó la caída de los recursos por el gravamen a la renta a menores pagos asociados con la declaración anual de las empresas que concluyó en marzo.

Por el contrario, el IVA, impuesto que pagan los contribuyentes por el consumo, está dejando un poco más ingresos como lo reveló el SAT, con una recaudación adicional de 129 mil 667 millones de pesos en comparación con el periodo de enero a julio de 2025, al sumar un billón 41 mil 19 millones.

Misma tendencia mostró la recaudación a través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que subió a 401 mil 712 millones de pesos, tras reportar 379 mil 84 millones un año antes.

De ahí que el SAT reconoció a los pagadores de impuestos que cumplieron con sus obligaciones fiscales, pues sirven para fortalecer la recaudación, el desarrollo de la economía mexicana y el bienestar de la población.

Hacienda tiene hasta el 8 de septiembre para entregar al Congreso de la Unión el Paquete Económico, que es el conjunto de documentos y proyectos fiscales para definir cómo el Poder Ejecutivo obtendrá y gastará los recursos públicos durante el siguiente año fiscal.

3 billones 407 mil 331 millones de pesos captó el SAT por impuestos de enero a julio.