Se incrementan exportaciones de México a EU

CIUDAD DE MÉXICO.- México consolidó su posición como el principal socio comercial de Estados Unidos (EU).

Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico que cruzaron hacia EU estuvieron valoradas en 45 mil 366 millones de dólares durante julio.

Esta cifra significa un alza de 8.2% frente a las exportaciones que se llevaron a cabo en el mismo mes de 2024. Es el mayor avance desde marzo, indican datos del Departamento de Comercio de EU.

En el acumulado de enero a julio, México vendió productos por 309 mil 749 millones de dólares, 6.5% por arriba del mismo lapso de 2024 y representa el valor más alto en la historia en un periodo similar.

México se mantuvo como el principal socio comercial de EU, al concentrar 15.5% de todas las compras en el extranjero que llevó a cabo su vecino del norte, por encima de Canadá, que tuvo 11%, y China, 9%.

Hasta febrero, los bienes que ingresaban a EU fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros tratados pagaban los aranceles denominados de Nación Más Favorecida, eran bajos en general, y en varios casos cercanos o iguales a cero.

Este estatus se eliminó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y, a partir de marzo, EU anunció que empezaría a cobrar 25% de arancel a todos los productos que incumplen el T-MEC, cuyas reglas establecen un determinado porcentaje de materia prima, partes y piezas hechas en la región.

Un extracto del informe trimestral que el Banco de México publicó en mayo reveló que la implementación de aranceles, y el que los bienes que se exportan mediante el T-MEC estén exentos de tarifas, significa que el costo de no usar el tratado ha aumentado para empresas en México.