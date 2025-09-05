No habrá ascenso

México.- Este jueves 4 de septiembre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) rechazó la apelación presentada por seis clubes de la Liga de Expansión en la que solicitaban el regreso inmediato del ascenso y descenso a la Liga MX.

El TAS reveló que la petición con carácter de inmediatez fue rechazada; sin embargo, no todo fue una derrota para el G-6. El ascenso y descenso estará de vuelta para la próxima campaña 2026-27.

“El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) ha rechazado la apelación presentada por clubes mexicanos de Segunda división (“los Clubes”) contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la liga mexicana de primera división (Liga MX)”, revelan mediante un comunicado.

La apelación presentada el 19 de mayo de 2025 solicitaba la reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga MX tras la decisión de la FMF del 29 de abril de 2025 que confirmaba que el sistema seguía suspendido para la temporada 2025/2026; la FMF suspendió el sistema de ascenso y descenso por seis temporadas en 2019/2020 durante la pandemia de Covid-19.

No obstante, el TAS ordena que la cancelación del ascenso y descenso se levante al término de esta campaña, o sea, al final del torneo Clausura 2026, en pleno año mundialista.

“La Formación Arbitral confirmó específicamente que las temporadas deportivas que se veían afectadas por el Acuerdo de la Asamblea General de la FMF de 24 de abril de 2020 de suspender el sistema de ascenso y descenso se corresponden con aquellas mencionadas en la decisión tomada por la FMF el 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la de 2025/2026”, informa el TAS mediante su misiva.