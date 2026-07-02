Se prevé menos empleo e inversión
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Ciudad de México.- La coyuntura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es el principal impedimento para que la economía siga creciendo, señalaron 41 grupos de análisis y consultoría del sector privado nacional y extranjero.
Los resultados de la encuesta del Banco de México (Banxico) indican que más de la mitad de especialistas coincidió que es mal momento para invertir en el país.
Por lo cual recortaron sus proyecciones para el empleo formal en 2026 y 2027.
Las razones plasmadas en la consulta señalan como impedimento para seguir creciendo a las condiciones externas que prevalecen actualmente con factores de coyuntura de política comercial como el T-MEC.
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En la parte interna, los analistas ven como limitantes la gobernanza y a su interior siguen pesando los problemas de inseguridad, la falta de Estado de derecho, así como la corrupción.
De ahí que el consenso de analistas mantuvo en 1.1% su pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 y en 1.8% en 2027.
Anticipan afectaciones al mercado laboral, al ajustar a la baja de 306 mil a 303 mil el número de trabajadores asegurados este año ante el IMSS y de 409 mil a 405 mil nuevos empleos para 2027.
Por ende, quedó igual la estimación de IED que esperan en 41 mil millones de dólares en 2026.
Finalmente, en el análisis mejoró sus expectativas de inflación general, al bajar de 4.35% a 4.20% al cierre de año.
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