Analizan acuerdo con Vulcan Materials

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, sobre el caso de Vulcan Materials, se está analizando la factibilidad de establecer un acuerdo con una serie de condicionantes ambientales y, en caso de no consumarse, esperarán la resolución del arbitraje interpuesto por la empresa.

Acciones de la autoridad

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "ellos interpusieron un arbitraje, que está por resolverse. Qué decimos nosotros, ver si es factible llegar a un acuerdo con Vulcan".

"No podrían seguir explotando ahí donde llegaron a explotar, porque en este momento está cerrado el puerto. Es una concesión que le dio el Estado mexicano a Vulcan de todo el puerto, que es un puerto muy importante para el país", dijo.

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Detalles confirmados

En ese sentido, detalló que se está analizando la viabilidad del acuerdo con la condición de que "ahí ya no podría haber explotación, que en todo caso si hay explotación de piedra caliza tendría que ser en otro lugar que fuera ambientalmente factible y no con la cantidad que están planteando y que al mismo tiempo el puerto se pueda utilizar para otras cosas, porque hoy es solamente para la salida de piedra caliza".

"Se está viendo todavía, han sido varios meses, si se puede llegar a un acuerdo para beneficio de México y que ellos pudieran tener otras posibilidades", agregó.

Además, la Mandataria federal precisó que el acuerdo no se ha hecho público, porque todavía no hay consenso, "pero si se llega a un acuerdo, pues evidentemente lo haríamos público y tendría que ver con que no hubiera afectación en el Área Natural Protegida para la explotación de la piedra caliza y que hubiera una remediación ambiental".

"Se está trabajando en ese sentido y si se llega a un acuerdo, ahí están trabajando varias áreas del gobierno para ver si es factible llegar a un acuerdo y si no, seguiría el arbitraje hasta la resolución final", expuso.