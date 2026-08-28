SHCP y Pemex firman convenio contra huachicol

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un Convenio de Colaboración para el intercambio de información, con el fin de combatir delitos financieros y huachicol.

Con este acuerdo, buscan fortalecer la coordinación institucional y reforzar mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con un comunicado conjunto que publicaron el jueves.

"Esta colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex desarrollan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, en el que se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, identificar estructuras financieras y contribuir a la desarticulación de cadenas logísticas, comerciales y económicas que sostienen estas actividades", señalaron finalmente.

A través de este convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que fortalezca la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.

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Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que refuercen la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de filiales.

La colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado.