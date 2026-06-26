Siniestros climáticos aumentan 70%

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Ciudad de México.- La mayor frecuencia e intensidad de las lluvias, huracanes e inundaciones eleva de manera significativa el costo de los siniestros para hogares, comercios y empresas.

Durante el último año, la siniestralidad asociada a fenómenos hidrometeorológicos registró un incremento superior a 70%, reflejando una creciente exposición de la población y del sector productivo a estos riesgos.

Las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) muestran que en 2025 las aseguradoras pagaron más de 11 mil 300 millones de pesos debido a daños por fenómenos hidrometeorológicos.

Además, en la última década, los huracanes concentraron 73% de las indemnizaciones ligadas con estos eventos.

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El aumento de los daños no se limita a las regiones costeras. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara enfrentan con mayor frecuencia lluvias extraordinarias, inundaciones repentinas y vientos intensos que provocan afectaciones materiales, interrupciones operativas y pérdidas económicas para familias y negocios.

Especialistas atribuyen esta tendencia a factores como el crecimiento de las zonas urbanas, la presión sobre infraestructura de drenaje y efectos visibles del cambio climático.