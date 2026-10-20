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Suspenden más de un millón de líneas

Por El Universal

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Suspenden más de un millón de líneas
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      Ciudad de México.- Al terminarse el tiempo para vincular los datos personales con las líneas celulares que terminan en "4", la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dijo que se suspendió el servicio a 1 millón 328 mil números de telefonía móvil.

      De un total de 11 millones 256 mil usuarios, registraron su INE y su CURP nueve millones 928 mil 170 líneas con terminación "4", es decir, el 88.2% del total que se espera se vinculen en este bloque, todo ello al 18 de octubre pasado.

      Adicionalmente hay 2.5 millones de líneas telefónicas que finalizan en el dígito "4" quedaron en desuso, lo que consideró la CRT será una depuración natural porque hay chips que fueron regalados por las empresas de telecomunicaciones, se usaron por una sola vez por visitantes temporales o se adquirieron en alguna promoción y no se volvieron a usar.

      Agregó que en el país al 18 de octubre se contabilizaron un total de "96 millones 347 mil 821 líneas vinculadas, que representan el 80.3% del total de líneas que se espera que se vinculen en el país".

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      La CRT recordó que "para vincular la línea telefónica se puede acudir a cualquier centro de atención de la compañía de la que sea usuario o hacerlo vía remota a través de cada plataforma. En el portal de la CRT (https://registratulinea.crt.gob.mx/) se encuentran las ligas de las plataformas de todas las empresas".

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