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T-MEC conserva respaldo

Ciudadanos en los tres países apoyan su continuidad

Por El Universal

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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T-MEC conserva respaldo
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      Ciudad de México.- En vísperas de la primera revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el 1 de julio, la opinión pública en América del Norte comparte una premisa fundamental: el acuerdo comercial importa y, en general, es visto como beneficioso para las tres economías.

      Así lo revela una encuesta realizada por Buendía & Márquez en México, The Chicago Council on Global Affairs en Estados Unidos y Nanos Research en Canadá. El ejercicio también muestra que, aunque el respaldo al tratado es mayoritario en los tres países, los mexicanos son quienes más prefieren revisar sus términos.

      Uno de los resultados señala la relevancia que la ciudadanía de los tres países atribuye a la integración económica regional. En México, 82% considera importantes las relaciones económicas con Estados Unidos: 49% las califica como "muy importantes" y 33% como "algo importante".

      La valoración hacia Canadá es similar: 45% dice que la relación con ese país es "muy importante" y 37% "algo importante". Al igual que los mexicanos, los ciudadanos estadounidenses y canadienses también consideran importantes los vínculos económicos con sus socios de América del Norte.

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      Además, el respaldo al T-MEC es mayoritario en los tres países. En México, 73% cree que el tratado es bueno para la economía del país, una proporción muy parecida a la observada en Estados Unidos (78%) y Canadá (81%).

      En México, sólo 19% prefiere continuar bajo los términos actuales. La posición mexicana contrasta con la de sus socios: en EU, 51% prefiere mantener el tratado como está; en Canadá, 52% elige esa misma ruta. En cambio, en México predomina la opción de renegociar (50%). 

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