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CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de dos trimestres consecutivos de flujos hacia los mercados financieros, el Banco de México (Banxico) registró una salida de capitales golondrinos.

Entre julio y septiembre se registró un retiro de 11 mil 696 millones de dólares de inversión de cartera en los mercados nacionales.

Lo anterior se compara desfavorablemente con la entrada de 5 mil 955 millones de dólares de igual periodo de 2025, muestra el reporte de la balanza de pagos del tercer trimestre de 2026, en donde la cuenta corriente extendió el superávit mostrado en el periodo previo a mil 142 millones de dólares.

Significa que inversionistas sacaron sus posiciones en renta fija y renta variable, es decir lo que tenían en las bolsas de valores, en instrumentos respaldados por el gobierno federal y emisiones de deuda de empresas privadas para dirigirlas a otras plazas financieras con mayores rendimientos.

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El cambio se dio en un contexto en el que los mercados internacionales continuaron mostrando una alta sensibilidad a la evolución de los conflictos geopolíticos. También, al cambio en las expectativas respecto de la política monetaria de economías avanzadas y de la rentabilidad futura de las empresas tecnológicas.

En este periodo las condiciones financieras se apretaron debido al incremento en los rendimientos de bonos gubernamentales en las principales economías, explicó Banxico.